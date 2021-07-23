В Рязанской области продлили запрет на посещение Окского заповедника
Из-за сухой и жаркой погоды посещение лесов Окского заповедника продлили до 8 августа.
В Рязанской области продлили запрет на посещение Окского заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Из-за сухой и жаркой погоды посещение лесов Окского заповедника продлили до 8 августа.
Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность, наложение штрафов и санкций.
Ранее запрет на посещение заповедника действовал до 25 июля.