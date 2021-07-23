Реанимационное отделение ОКБ имени Семашко возобновит работу после пожара

Отделение анестезиологии и реанимации, рассчитанное на шесть коек, разместится во втором корпусе на первом этаже.

Реанимационное отделение ОКБ имени Семашко возобновит работу после пожара. Об этом сообщили на страничке учреждения «ВКонтакте».

Отделение анестезиологии и реанимации, рассчитанное на шесть коек, разместится во втором корпусе на первом этаже. В отделении будут работать один врачебный и два сестринских поста.

Сообщается, что пациентов в реанимационное отделение из инфекционного перевели в четверг, 22 июля.

Также коллектив больницы поблагодарил главврача рязанской БСМП Игоря Задою и его сотрудников за помощь в перемещении тяжелобольных пациентов.

Фото соцсети

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня в 3:36 в реанимации отделения для больных с коронавирусом ОКБ имени Семашко произошел пожар. Было эвакуировано 37 человек. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи. Позже скончалась еще одна эвакуированная при пожаре в ОКБ имени Семашко.