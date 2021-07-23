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Мурашко высказался об обязательной вакцинации детей от коронавируса
Он отметил, что повышенной заболеваемости детей нет. Студентам старше 18 лет он посоветовал сделать прививки от коронавируса.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вводить обязательные требования о вакцинации детей от коронавируса не планируют. Об этом передает Life.

Он отметил, что повышенной заболеваемости детей нет.

«Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем», — сказал Мурашко.

Студентам старше 18 лет он посоветовал сделать прививки от коронавируса, чтобы не выбывать из учебного процесса. Глава ведомства отметил, что учащимся важно защитить себя, поскольку есть мнение об ухудшении памяти и когнитивных способностей после коронавируса.