«Магнит» купил сеть магазинов «Дикси»
Всего «Магнит» приобрел 2438 магазинов «Дикси». Также сеть покупает пять распределительных центров и более 700 грузовиков.
«Магнит» закрыл сделку по покупке 2477 магазинов «Дикси». Цена составила 87,6 миллиарда рублей, передает
Сумма изменилась из-за числа приобретаемых магазинов, оно на 174 меньше того, что было запланировано изначально. Вначале сумма должна была составить 92,4 миллиарда рублей.
148 магазинов исключили из сделки в связи с предписаниями Федеральной антимонопольной службы и пороговыми значениями рыночной доли.
Всего «Магнит» приобрел 2438 магазинов «Дикси». Также сеть покупает пять распределительных центров и более 700 грузовиков.
Большинство точек расположены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Уральском федеральном округе, Свердловской и Тюменской областях.