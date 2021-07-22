В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 137 человек

Об этом в четверг, 22 июля сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 137 человек. Об этом в четверг, 22 июля сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии заразились 33 981 человек. Умерли за сутки три человека, всего — 749. Выздоровели за сутки 112 человек, всего — 31 717.

В России за сутки коронавирусом заразились 24 417 человек, всего — 6 054 711, умерли 796 человек, всего — 151 501. Выздоровели за сутки 22 660 человек, всего — 5 427 457 человек.