В Касимовском районе установлен режим чрезвычайной пожарной опасности
При данных погодных условиях возгорание может возникнуть от любого источника огня и распространиться максимально быстро.
В Касимовском районе установлен режим чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает сайт регионального МЧС.
Пятый класс (самый высокий) пожарной опасности начал действовать с 21 июля. Ранее его ввели в Клепиковском районе.
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Нарушение пожарной безопасности в лесах грозит штрафом до 500 тысяч рублей, а в отдельных случаях влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 261 УК РФ.