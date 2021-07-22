Синоптики предупредили об опасной погоде в нескольких регионах России
В некоторых регионах непогода будет сопровождаться градом и жарой. Порывы ветра могут достигать до 16-20 метро в секунду.
В нескольких регионах центральной части России, на юге страны и в Поволжье 22 и 23 июля ожидаются сильные дожди, грозы, сильный ветер. Об этом передает
В некоторых регионах непогода будет сопровождаться градом и жарой. Порывы ветра могут достигать до 16-20 метро в секунду.
По словам Вильфанда, сильный дождь, грозы ожидаются после жары в четверг, 22 июля, в регионах Центральной России.
Синоптик объяснил, что непогода возникнет из-за смещения холодных воздушных масс.