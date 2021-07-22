В региональном правительстве обсудили с подрядчиками подорожание стройматериалов

Строительная организация, которая занимается возведением двух школ на 500 мест, направила письма муниципалитетам Сасова и Рязани. Она официально предупредила, что с 1 августа может прекратить работы по причине убытков.

Строительная организация, которая занимается возведением двух школ на 500 мест, направила письма муниципалитетам Сасова и Рязани. Она официально предупредила, что с 1 августа может прекратить работы по причине убытков: в 2021 году дважды дорожали стройматериалы.

Проблема оказалась общей для всего рязанского строительного комплекса. Это выяснилось на совещании в областном правительстве под председательством заместителя губернатора Евгения Беленецкого и при участии главы минстроя Вячеслава Меньшова. Больше десятка подрядчиков рассказали, как снабжение материалами оказалось дороже запланированного, а в утвержденные проекты не включили в сметы некоторые обязательные виды работ.

«Всего больше 20 проектов, и везде одни и те же ошибки», — признал наличие системной проблемы министр Меньшов.

Евгений Беленецкий отметил, что понимает правоту строителей. Федеральное правительство пообещало решить вопрос о компенсациях за повышение цен до конца июля.