Группа «Акрон» выступит спонсором «Дня поля Рязанской области»

Группа «Акрон», один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире, выступит спонсором регистрации инновационной агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области».

Группа «Акрон», один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире, выступит спонсором регистрации инновационной агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области».

На стенде компании будет представлен широкий спектр выпускаемых на химических предприятиях Группы в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж») минеральных удобрений. Среди предлагаемых российским аграриям минеральных удобрений — универсальные марки, применяемые на всех типах почв во всех климатических зонах России, и марки NPK удобрений с дополнительными элементами питания, которые позволяют российским фермерам вырастить здоровые культуры и получить отличный урожай.

На выставке «Акрон» продемонстрирует сбалансированные марки для большинства зерновых культур, кукурузы и картофеля, высокоазотные марки для кормовых культур, марки с дополнительными элементами питания для плодовых, масленичных и овощных культур. На своем стенде агрономы компании «Акрон» расскажут, как правильно применять разработанные системы питания под различные культуры, чтобы получить наибольшую прибавку урожая, оптимизировать затраты и сберечь окружающую среду.

Отметим, что в период подготовки к весенним полевым работам 2021 года, за период с октября 2020 года по май 2021 года, под весеннюю посевную кампанию отечественным сельхозтоваропроизводителям на внутренний рынок группой «Акрон» было отгружено более 930 тысяч тонн минеральных удобрений, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период подготовки к весенним полевым работам 2020 года. Напомним, что за весь 2020 год группа «Акрон» отгрузила на внутренний рынок 1,4 млн тонн минеральных удобрений, что на 93% больше, чем в 2019 году.

«Предприятия группы „Акрон“ из года в год наращивают поставки высококачественных минеральных удобрений российским аграриям, способствуя уверенному росту отечественного агропромышленного комплекса. Постоянное взаимодействие с региональными отраслевыми министерствами позволяет понять все потребности российских сельхозтоваропроизводителей и поддержать их в период активной фазы посевных работ. Учитывая восстановительный рост мировых цен на продукцию агрохимической отрасли, на прошлой неделе мы приняли решение зафиксировать цены на все виды минеральных удобрений производства компании на текущем уровне до конца осенней посевной кампании. Это позволит российским аграриям выполнить планы по увеличению урожайности и получить дополнительные конкурентные преимущества», — отметил председатель совета директоров Александр Попов.

Напомним, что в середине 2020 года цены на минеральные удобрения были на 33% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Средняя цена на аммиачную селитру в январе-мае 2021 года на 5,5% выше средних цен в январе-мае 2015 года; средняя цена на азофоску в январе-мае 2021 года на 10,1% выше средних цен в январе-мае 2015 года.

«Акрон» владеет собственной дистрибьюторской сетью АО «Агронова», которая была создана в 2005 году и включает в себя 10 специализированных агрохимических предприятий, которые позволяют обеспечить прямой доступ к потребителям продукции в крупнейших сельскохозяйственных регионах страны. Подразделения «Агроновы» предоставляют услуги по доставке, продаже и хранению минеральных удобрений. Суммарные емкости складских помещений сбытовой сети составляют 189 тысяч тонн.

День поля Рязанской области — 2021 будет проходить 22-23 июля на базе ООО «Ока-Молоко» вблизи села Нижний Якимец Александро-Невского района Рязанской области. Организатором мероприятия выступает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Оргкомитет выставки — выставочная фирма «Центр».