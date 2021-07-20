Зампред гордумы Дмитрий Панкин прокомментировал уголовные дела депутатов

Во вторник, 20 июля, зампред гордумы Дмитрий Панкин рассказал, что стало причиной для возбуждения уголовных дел на депутатов. В частности на Панкина завели дело по статье по статье 159 части 3 УК (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), материалы передали в Советский суд Рязани.
«С 2013 года в гордуме действует единая схема по выплате компенсаций на помощников и никогда ни к кому не было вопросов… Однако сейчас к депутатам возникли эти вопросы», — отметил Панкин. Он рассказал, что его обвиняют в том, что помощники депутата выполняли не ту работу, которую обязаны делать. Наличие самих помощников сомнений не вызывает.
«За собой вины не чувствую, не признаю, потому что ее, собственно, нет. На комитетах и заседаниях у нас всегда присутствует представитель прокуратуры, и у него никогда не было вопросов ни к предыдущему созыву, ни к нынешнему», — подчеркнул зампред гордумы Дмитрий Панкин.
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