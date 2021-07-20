Зампред гордумы Дмитрий Панкин прокомментировал уголовные дела депутатов

Он рассказал, что его обвиняют в том, что помощники депутата выполняли не ту работу, которую обязаны делать. Наличие самих помощников сомнений не вызывает.

Во вторник, 20 июля, зампред гордумы Дмитрий Панкин рассказал, что стало причиной для возбуждения уголовных дел на депутатов. В частности на Панкина завели дело по статье по статье 159 части 3 УК (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), материалы передали в Советский суд Рязани.

«С 2013 года в гордуме действует единая схема по выплате компенсаций на помощников и никогда ни к кому не было вопросов… Однако сейчас к депутатам возникли эти вопросы», — отметил Панкин. Он рассказал, что его обвиняют в том, что помощники депутата выполняли не ту работу, которую обязаны делать. Наличие самих помощников сомнений не вызывает.

«За собой вины не чувствую, не признаю, потому что ее, собственно, нет. На комитетах и заседаниях у нас всегда присутствует представитель прокуратуры, и у него никогда не было вопросов ни к предыдущему созыву, ни к нынешнему», — подчеркнул зампред гордумы Дмитрий Панкин.

По данным Vidsboku, уголовные дела также возбуждены на Сергея Караева, Александра Бурцева, Олега Грачева, Розу Ризатдинову, Дмитрия Володина, Павла Ахунова, Никиту Усачева (ныне депутата облдумы).

Ранее уголовное дело Инны Орешиной передали в Советский суд.