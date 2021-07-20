В Сараевском районе трактор упал в пруд, погибли два человека
Транспортное средство принадлежало частному лицу.
В Сараевском районе трактор МТЗ-80 упал в пруд. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает
Трагедия произошла в ночь на 20 июля, недалеко от села Алексеевка. 58-летний житель села Троицкое на тракторе ехал со стороны Напольного в Алексеевку. Выехав на плотину, транспортное средство сорвалось в воду.
Погибли тракторист и 48-летняя пассажирка, жительница Подмосковья.
Известно, что трактор принадлежал частному лицу.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка.