В рязанской маршрутке в мужчину выстрелили из газового пистолета
На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.
В рязанской маршрутке в мужчину выстрелили из газового пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел во вторник, 20 июня, на улице Щорса. В маршрутке № 33 между двумя рязанцами произошел конфликт. В результате один из них выстрелил в оппонента из газового пистолета.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции. В ведомстве рассказали, что мужчины были знакомы между собой.
Обстоятельства произошедшего уточняются.