В рязанской маршрутке в мужчину выстрелили из газового пистолета

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В рязанской маршрутке в мужчину выстрелили из газового пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел во вторник, 20 июня, на улице Щорса. В маршрутке № 33 между двумя рязанцами произошел конфликт. В результате один из них выстрелил в оппонента из газового пистолета.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. В ведомстве рассказали, что мужчины были знакомы между собой.

Обстоятельства произошедшего уточняются.