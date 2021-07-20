В июле в Рязанской области в ДТП погибли двое подростков
За июль 2021 года в Рязанской области зарегистрировано 21 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате аварий два подростка погибли, еще 27 получили травмы различной степени тяжести. В 12 случаях дети были пассажирами транспортных средств.
В июле в Рязанской области в ДТП погибли двое подростков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
За июль 2021 года в Рязанской области зарегистрировано 21 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате аварий два подростка погибли, еще 27 получили травмы различной степени тяжести. В 12 случаях дети были пассажирами транспортных средств.
Госавтоинспекторы обратились к рязанцам с просьбой соблюдать основные правила при перевозке детей:
- соблюдать правила обгона на трассах, следить за требованиями дорожных знаков, разметки, состоянием дорожного полотна;
- соблюдать скоростной режим;
- не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.