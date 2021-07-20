В ДТП на трассе Ялта-Севастополь погибли пять человек

В автокатастрофе погибли водитель грузовика и четыре пассажира Renault — водитель, его супруга, их дети — 18-летняя дочь и 15-летний сын.

В ДТП на трассе Ялта-Севастополь погибли пять человек. Об этом сообщает сайт местного СК.

В понедельник, 19 июля, 39-летний водитель грузовика не справился с управлением и задел Mercedes Benz Sprinter и Daewoo Nexia. После столкновения грузовик выехал на встречную полосу и врезался в три легковушки (Renault, Hyundai, Nissan).

В автокатастрофе погибли водитель грузовика и четыре пассажира Renault — водитель, его супруга, их дети — 18-летняя дочь и 15-летний сын.

Пострадавшие пассажиры доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Балаклавском районе города Севастополя, в результате которого погибло пять человек, среди которых несовершеннолетний (ч.5 ст. 264 УК РФ).

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