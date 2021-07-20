Три девушки погибли в ДТП в Красноярском крае
В результате ДТП погибли три девушки, которые находились на пассажирских сидениях. Водитель остался жив, его доставили в больницу.
Три девушки погибли в ДТП в Красноярском крае. Об этом сообщает сайт местного УМВД.
Во вторник, 20 июля, на дороге Шушенское-Сизая, 22-летний водитель на «Ладе» улетел в кювет и перевернулся.
В результате ДТП погибли три девушки, которые находились на пассажирских сидениях. Водитель остался жив, его доставили в больницу.
По неофициальной информации, в машине обнаружили пустые бутылки алкоголя.