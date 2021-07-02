В рязанских поликлиниках закончилась вакцина от коронавируса

Вакцинацию приостановили в поликлинике кардиодиспансера. Около недели там идет запись в лист ожидания.

В рязанских поликлиниках закончилась вакцина от коронавируса

В ряде рязанских поликлиник и прививочных пунктах закончилась вакцина от коронавируса. Об этом сообщил « Вид сбоку ».

Вакцинацию приостановили в поликлинике кардиодиспансера. Около недели там идет запись в лист ожидания.

Также прекратили запись на вакцинирование в поликлинике завода «Красное знамя», в пунктах в ТЦ «Атрон» и на вокзале «Рязань-2». Вакцина закончилась в поликлиниках № 2 и № 10. Отмечается, что закончилась первичная доза вакцины, второй компонент есть в большинстве медучреждений и пунктов вакцинации.

Фото из соцсетей