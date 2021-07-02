В Рязанскую область в ближайшие дни поступят 26 700 доз вакцины

Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы России, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров заявил, что Рязанская область в ближайшее время получит в общей сложности 26 тысяч 700 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

В Рязанскую область поступит партия из 8100 доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил сайт регионального правительства. Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы России, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров заявил, что Рязанская область в ближайшее время получит в общей сложности 26 тысяч 700 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

«Буквально уже сегодня Рязанский регион получит 8100 доз вакцины. Завтра, то есть 3 июля, поступит еще одна очередная партия — 18 тысяч 600 доз, — сказал Андрей Макаров 2 июля во время рабочей поездки в область. — Сегодня в регионе в сутки ежедневно прививаются в среднем по 2 тысячи человек. Своевременно поставленная в регион вакцина от коронавируса, ее наличие в необходимых объемах имеют большое значение для проводимой прививочной кампании. А значит, больше людей будут защищены от этой опасной инфекции».