Арестован рязанец, который убил компаньона по бизнесу и сжег его тело в печи

1 ноября 2020 года между мужчинами произошел конфликт из-за разногласий при ведении общего бизнеса. Компаньон причинил потерпевшему телесные повреждения, из-за которых последний скончался. Чтобы скрыть следы, подозреваемый расчленил тело убитого на несколько фрагментов и сжег в печи бани, расположенной на приусадебном участке своего дома. Также он спрятал орудие преступления и вещи убитого, а его автомобиль перегнал к месту жительства. Сам он уехал на постоянное место жительства в Ленинградскую область.

Арестован рязанец, который убил компаньона по бизнесу и сжег его тело в печи. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

1 ноября 2020 года 39-летний рязанец не вернулся домой. Его не смогли найти. 9 ноября следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

При проверке одной из версий следователи установили, что к преступлению причастен компаньон пропавшего.

1 ноября 2020 года между мужчинами произошел конфликт из-за разногласий при ведении общего бизнеса. Компаньон причинил потерпевшему телесные повреждения, из-за которых последний скончался. Чтобы скрыть следы, подозреваемый расчленил тело убитого на несколько фрагментов и сжег в печи бани, расположенной на приусадебном участке своего дома. Также он спрятал орудие преступления и вещи убитого, а его автомобиль перегнал к месту жительства. Сам он уехал на постоянное место жительства в Ленинградскую область.

В конце июня 2021 года подозреваемого задержали и доставили в Рязанский межрайонный следственный отдел.

«На допросе мужчина под давлением неопровержимых улик признал свою причастность к причинению смерти потерпевшему, подробно рассказав об обстоятельствах совершения преступления и сокрытия его следов» , — рассказали следователи.

Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.