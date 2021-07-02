Андрей Макаров рассказал о бюджетных средствах, дополнительно направленных в Рязанскую область

Депутат подробно остановился на выделении региону дополнительных бюджетных средств. Он отметил, что только за последние полтора месяца в Рязанскую область поступили дополнительно более 1,6 млрд рублей.

В пятницу, 2 июля, в доме общественных организаций состоялось заседание клуба политологов. В нем приняли участие председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина, политологи, представители профессорско-преподавательского состава вузов и руководители региональных СМИ.

По предложению Андрея Макарова заседание прошло в формате «вопрос-ответ». Он отметил обновление состава клуба, а также рекомендовал чаще приглашать на заседания губернатора, так как для правильной оценки ситуации важно понимать, как видит власть решение тех или иных вопросов.

Депутат подробно остановился на выделении региону дополнительных бюджетных средств. Он отметил, что только за последние полтора месяца в Рязанскую область поступили дополнительно более 1,6 млрд рублей. В рамках реализации решений, принятых президентом, Рязанская область получила 1,5 млрд рублей на социальные выплаты. Кроме того, в регион направлены дополнительно 400 млн рублей на ремонт автомобильных дорог. Также, по словам Макарова, решена проблема с выплатой отпускных для медиков и соцработников, которые работали с пациентами с коронавирусной инфекцией. В России на эти цели выделено семь млрд рублей. Помимо этого, в Рязанскую область направлены средства на благоустройства.

Также на заседании клуба обсудили плюсы реализации закона о самозанятых, поддержку малого бизнеса и вопросы внедрения народного бюджетирования.