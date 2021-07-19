В администрации Рязанского района прошел обыск
В ведомстве отметили, что Железнодорожным межрайонным следственным отделом проводились следственные действия в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность».
На прошлой неделе в администрации Рязанского района прошел обыск. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
В ведомстве отметили, что Железнодорожным межрайонным следственным отделом проводились следственные действия в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность».
В пресс-службе не раскрыли подробности следственных действий и отказались называть имена фигурантов уголовного дела.