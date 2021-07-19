Суд арестовал девушку, сбившую насмерть двух детей в Москве
ДТП произошло 16 июля в Москве на улице Авиаторов. По данным ГИБДД, через дорогу по нерегулируемому переходу шли взрослые с детьми пяти и четырех лет, также в коляске был девятимесячный младенец. Их сбила Mazda, за рулем которой была Валерия Башкирова. Основной удар пришелся на детей, двое мальчиков умерли в больнице.
Суд арестовал 18-летнюю Валерию Башкирову, обвиняемую в ДТП, в котором погибли двое детей. Об этом передает
ДТП произошло 16 июля в Москве на улице Авиаторов. По данным ГИБДД, через дорогу по нерегулируемому переходу шли взрослые с детьми пяти и четырех лет, также в коляске был девятимесячный младенец. Их сбила Mazda, за рулем которой была Валерия Башкирова. Основной удар пришелся на детей, двое мальчиков умерли в больнице.
Против девушки сначала возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. Затем обвинение переквалифицировали на нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По статье может грозить до семи лет колонии.
Башкирову арестовали до 16 сентября.