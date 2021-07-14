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Россиянам назвали срок начала выплат на школьников
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа.

Россиянам назвали срок начала выплат на школьников. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа.

По словам Котякова, большинство семей получат выплаты в этот день для того, чтобы успеть собрать детей в школу.

Денежные средства будут перечислены на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении.

В пресс-службе министерства пояснили, что обратиться за выплатой граждане могут до конца октября 2021 года.

Напомним, о единовременной выплате семьям школьников Владимир Путин высказался в ходе послания Федеральному собранию. Единовременную выплату смогут получить семьи, дети которых, по заявлению родителей, пойдут в школу с шести лет.

Подача заявлений начнется с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу пенсионного фонда.