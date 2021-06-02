В правительстве рассказали, с какого возраста первоклассникам положена выплата
В ходе совещания с членами кабмина Владимир Путин обратил внимание на возраст первоклассников, семьям которых предусмотрена выплата.
В правительстве рассказали, с какого возраста первоклассникам положена выплата. Об этом
В ходе совещания с членами кабмина Владимир Путин обратил внимание на возраст первоклассников, семьям которых предусмотрена выплата.
Согласно скорректированному проекту указа, единовременную выплату смогут получить семьи, дети которых, по заявлению родителей, пойдут в школу с шести лет.
Напомним, установить единовременную выплату семьям детей-школьников Путин пообещал в ходе послания Федеральному собранию. Деньги перечислят в августе, чтобы россияне успели собрать детей к школе.