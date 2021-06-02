В правительстве рассказали, с какого возраста первоклассникам положена выплата

В ходе совещания с членами кабмина Владимир Путин обратил внимание на возраст первоклассников, семьям которых предусмотрена выплата.

В правительстве рассказали, с какого возраста первоклассникам положена выплата. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе совещания с членами кабмина Владимир Путин обратил внимание на возраст первоклассников, семьям которых предусмотрена выплата.

Согласно скорректированному проекту указа, единовременную выплату смогут получить семьи, дети которых, по заявлению родителей, пойдут в школу с шести лет.

Напомним, установить единовременную выплату семьям детей-школьников Путин пообещал в ходе послания Федеральному собранию. Деньги перечислят в августе, чтобы россияне успели собрать детей к школе.