Зампред Филиппов: в рязанских лесах неизвестный умышленно поджигает траву

Возгорания происходят вблизи Солотчи и Полково. У всех поджогов есть одинаковый «почерк».

В рязанских лесах неизвестный поджигает траву умышленно. Об этом во вторник, 13 июля, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Филиппов на своей странице « Вконтакте ».

По его словам, в минувший понедельник лесники зафиксировали 26 случаев поджога вблизи Солотчи и Полково. Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорания и дальнейшего распространение огня удалось избежать.

Дмитрий Филиппов сообщил, что у всех поджогов есть одинаковый «почерк»: нарушитель приезжает на велосипеде — на месте обнаружили следы этого вида транспорта, поджигает сухую траву и сухие листья, а также мусор и покрышки около деревьев, возгорания происходят в 50-100 метрах от лесной дороги. Первые подобные поджоги зафиксировали осенью прошлого года. Весной 2021 года они возобновились.

О происшествиях лесники заявили в полицию. Личность нарушителя пока не установлена.