Россиян предупредили о «махровой» жаре
Температура воздуха составит на 8-9 градусов выше нормы. Соответствующий прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Жаркая погода в Европейской части России продлится ближайшую неделю. Соответствующий прогноз во вторник, 13 июля, составил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводят
«Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России», — сказал синоптик.
По его словам, температура будет на 8-9 градусов выше нормы.
Подобная ситуация будет прослеживаться и на Дальнем Востоке.