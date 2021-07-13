Россиян предупредили о «махровой» жаре

Температура воздуха составит на 8-9 градусов выше нормы. Соответствующий прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жаркая погода в Европейской части России продлится ближайшую неделю. Соответствующий прогноз во вторник, 13 июля, составил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводят РИА Новости .

«Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России», — сказал синоптик.

По его словам, температура будет на 8-9 градусов выше нормы.

Подобная ситуация будет прослеживаться и на Дальнем Востоке.