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Любовь Толкалина опубликовала обнаженное фото в кувшинках
«Никакой общественной, социальной, политической, моральной или духовной нагрузки это фото не несет. Просто у всех моих подруг уже есть фото в кувшинках, а у меня нет. Обидно», — отметила артистка.

Уроженка Рязанской области, актриса Любовь Толкалина опубликовала обнаженное фото в кувшинках. Снимок она выложила в Instagram.

По ее словам, фото сделано в Кадомском районе.

«Никакой общественной, социальной, политической, моральной или духовной нагрузки это фото не несет. Просто у всех моих подруг уже есть фото в кувшинках, а у меня нет. Обидно», — отметила артистка. Напомним, Любовь Толкалина — уроженка Рязанской области. Ее родители живут в селе Савватьма Ермишинского района.