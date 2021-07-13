Любовь Толкалина опубликовала обнаженное фото в кувшинках
«Никакой общественной, социальной, политической, моральной или духовной нагрузки это фото не несет. Просто у всех моих подруг уже есть фото в кувшинках, а у меня нет. Обидно», — отметила артистка.
Уроженка Рязанской области, актриса Любовь Толкалина опубликовала обнаженное фото в кувшинках. Снимок она выложила в
По ее словам, фото сделано в Кадомском районе.
«Никакой общественной, социальной, политической, моральной или духовной нагрузки это фото не несет. Просто у всех моих подруг уже есть фото в кувшинках, а у меня нет. Обидно», — отметила артистка. Напомним, Любовь Толкалина — уроженка Рязанской области. Ее родители живут в селе Савватьма Ермишинского района.