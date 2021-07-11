Ушел из жизни экс-депутат Рязанской гордумы Игорь Яшин

Скончался бывший депутат Рязанской городской думы Игорь Яшин. По неофициальным данным, он скончался после продолжительной борьбы с COVID-19 и находился на лечении в БСМП.

Скончался бывший депутат Рязанской городской думы Игорь Яшин. По неофициальным данным, он скончался после продолжительной борьбы с COVID-19 и находился на лечении в БСМП, сообщает «Медиарязань» в воскресенье, 11 июля.

Напомним, Игорь Яшин возглавлял комитет предыдущей Рязанской городской Думы по градостроительной деятельности и городскому хозяйству. Последнее время работал помощником депутата гордумы.