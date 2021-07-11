Сбивший ребенка на Михайловском шоссе в Рязани мотоциклист был пьян

Водитель мотоцикла, который наехал на ребенка в субботу, 10 июля, на Михайловском шоссе был нетрезв. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Водитель мотоцикла, который наехал на ребенка в субботу, 10 июля, на Михайловском шоссе был нетрезв. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, авария произошла в субботу, 10 июля, примерно в 20:40, на Михайловском шоссе напротив дома 72/1. По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя мотоциклом ЯМАХА XVS 1100A, сбил переходивших по нерегулируемому переходу пешеходов 1978 и 2011 года рождения.

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения — 0.600 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Пешеходы обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.

Напомним, фото и видео с места происшествия накануне опубликовали в соцсетях.