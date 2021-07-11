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Рязанцы рассказали о стае агрессивных собак в Горроще
Жительница Рязани рассказала о стае собак на улице 2-я Линия, которые ведут себя агрессивно и громко лают на людей. Другая рязанка ответила, что эта же стая около спорткомплекса «Юность» накинулась на девочку, гуляющую со своей собакой.

Жительница Рязани рассказала о стае собак на улице 2-я Линия, которые ведут себя агрессивно и громко лают на людей. Комментарий размещен на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

«Убедительная просьба городским службам, несмотря на неоднократный отказ, обоснованный тем, что жертв-таки нет, тем не менее, обратить внимание на безнадзорных животных на улице 2-я Линия, дом 9. Пока животные не совсем взрослые, шанс пристроить их выше, — написала рязанка. — По телефону служба за безнадзорными животными так и сказала: пока нет жертв, ничего не сделать, и фото-видеофиксация агрессивных собак нужна».

Другая пользовательница соцсети ответила, что эта же стая около спорткомплекса «Юность» накинулась на девочку, гуляющую со своей собакой.

«Страшно было и за девочку с собачкой, и за себя. Собак было штук семь, и все кидались и гавкали», — написала рязанка.