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Экологи заявили о 25 случаях поджога леса в Рязанской области
По словам экологов, 6 июля был выявлен очередной поджог. Все поджоги происходят в районе тропы Паустовского, между Полково и озером Черное.

Экологи рассказали, что в Рязанской области работники лесничества зафиксировали около 25 поджогов леса. Об этом сообщается в группе ЭРА «ВКонтакте».

По словам экологов, 6 июля был выявлен очередной поджог.

«Все поджоги происходят в районе тропы Паустовского, между Полково и озером Черное. Мы не знаем, какие цели преследует этот человек или группа лиц. Последствия могут быть фатальными в таких погодных условиях», — говорится в сообщении.

Жителей региона попросили быть бдительными и о сообщать о подозрительных действиях по номеру 112 или 102.