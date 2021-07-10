МЧС выпустило метеопредупреждение о пятидневной жаре в Рязанской области

МЧС выпустило метеопредупреждение по Рязанской области. В период с 11 по 15 июля на территории региона сохранится температура воздуха +30… +34 градуса.

МЧС выпустило метеопредупреждение по Рязанской области. В период с 11 по 15 июля на территории региона сохранится температура воздуха +30… +34 градуса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Жителей предупредили о том, что в такую погоду часто возникают пожары. Рязанцев просят воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.