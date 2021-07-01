\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
18°
Птн, 02
19°
Сбт, 03
20°
ЦБ USD 72.91 0.19 02/07
ЦБ EUR 86.41 -0.1 02/07
Нал. USD 72.66 / 73.25 13:46
Нал. EUR 86.41 / 86.75 13:46
Новости
Публикации
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
Вчера 11:54
3 462
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
3 510
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
5 106
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
10 042
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жители рязанского села рассказали, что задыхаются от известковой пыли
Недалеко от села наладили производство известковой муки, микрочастицы которой доставляют массу неудобств местным жителям. Жители села Инная Слобода обратились в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, а также записали обращение на прямую линию президенту.

Жители села Инная Слобода Шацкого района рассказали, что вынуждены дышать известковой пылью, которая постоянно находится в воздухе. Об этом они сообщили в соцсетях. Недалеко от села наладили производство известковой муки, микрочастицы которой доставляют массу неудобств местным жителям.

«Раньше у нас был настоящий оазис, где мы спасались от городского шума. Сейчас все резко поменялось. Каждый день, на протяжении последнего месяца, нас травят известковой мучкой! Выбросы в атмосферу просто колоссальные, дышать невозможно. Все дома, постройки, растения, река, которая протекает прям у подножья Ямбирнского карьера, — все в белой муке», — написали жители.

По их словам, рабочие на предприятии не задерживаются больше двух месяцев, организм начинает давать сбой. После работы на производстве у людей появляется рвота, головные боли, першение в горле.

На просьбу населения установить фильтры на предприятии ответили, что это очень дорого.

Жители села Инная Слобода обратились в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, а также записали обращение на прямую линию президенту.

Фото Ксения Вайнер