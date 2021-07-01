Жители рязанского села рассказали, что задыхаются от известковой пыли

Недалеко от села наладили производство известковой муки, микрочастицы которой доставляют массу неудобств местным жителям. Жители села Инная Слобода обратились в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, а также записали обращение на прямую линию президенту.

Жители села Инная Слобода Шацкого района рассказали, что вынуждены дышать известковой пылью, которая постоянно находится в воздухе. Об этом они сообщили в соцсетях. Недалеко от села наладили производство известковой муки, микрочастицы которой доставляют массу неудобств местным жителям.

«Раньше у нас был настоящий оазис, где мы спасались от городского шума. Сейчас все резко поменялось. Каждый день, на протяжении последнего месяца, нас травят известковой мучкой! Выбросы в атмосферу просто колоссальные, дышать невозможно. Все дома, постройки, растения, река, которая протекает прям у подножья Ямбирнского карьера, — все в белой муке», — написали жители.

По их словам, рабочие на предприятии не задерживаются больше двух месяцев, организм начинает давать сбой. После работы на производстве у людей появляется рвота, головные боли, першение в горле.

На просьбу населения установить фильтры на предприятии ответили, что это очень дорого.

Жители села Инная Слобода обратились в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, а также записали обращение на прямую линию президенту.