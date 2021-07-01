У ГИБДД появится приборы для моментального выявления пьяных водителей

Глава инспекции Михаил Черников заявил, что в 2022 году сотрудники ГИБДД получат специальное оборудование, которое сможет определить у водителя наличие алкогольных паров по выдыхаемому воздуху.

У ГИБДД появится приборы для моментального выявления пьяных водителей. Об этом пишет RT.

Глава инспекции Михаил Черников заявил, что в 2022 году сотрудники ГИБДД получат специальное оборудование, которое сможет определить у водителя наличие алкогольных паров по выдыхаемому воздуху.

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — сказал Черников.