У ГИБДД появится приборы для моментального выявления пьяных водителей
Глава инспекции Михаил Черников заявил, что в 2022 году сотрудники ГИБДД получат специальное оборудование, которое сможет определить у водителя наличие алкогольных паров по выдыхаемому воздуху.
У ГИБДД появится приборы для моментального выявления пьяных водителей. Об этом
Глава инспекции Михаил Черников заявил, что в 2022 году сотрудники ГИБДД получат специальное оборудование, которое сможет определить у водителя наличие алкогольных паров по выдыхаемому воздуху.
«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — сказал Черников.