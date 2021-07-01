Рязанцы приняли участие во флешмобе в поддержку МакSим

Фанаты артистки запустили флешмоб в Тик-токе. На кадрах люди из разных городов поют и танцуют под песни МакSим. Рязанцы не остались в стороне.

Рязанцы приняли участие во флешмобе, посвященном певице МакSим. Соответствующий ролик в четверг, 1 июля, разместил Mаsh.

Фанаты артистки запустили флешмоб в Тик-токе. На кадрах люди из разных городов поют и танцуют под песни МакSим. Рязанцы не остались в стороне — на 15-й секунде толпа молодых людей на улице Почтовой поет знаменитую песню «Знаешь ли ты» под гитару.

Напомним, в настоящее время певица находится в больнице. Она подключена к аппарату ИВЛ — у нее поражено 75% легких. Позже врачи рассказали о состоянии певицы.