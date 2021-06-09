Причины гибели людей на пожаре в рязанской больнице выяснят после вскрытия — минздрав

Погибли три женщины в возрасте 69, 72 и 63 лет. Причины их гибели выяснят патологоанатомы.

Причины гибели людей на пожаре в рязанской больнице выяснят после вскрытия. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

«Сложно сейчас сказать, что стало причиной. Угарный газ или то, что аппараты какое-то время не работали после эвакуации. Все выводы будут сделаны после патологоанатомического вскрытия», — отметил глава ведомства.

Он добавил, что погибли три женщины в возрасте 69, 72 и 63 лет.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека. В МЧС назвали возможную причину возгорания, а также причину гибели трех человек.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.