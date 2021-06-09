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Замглавы Минздрава России не подтвердил версию о начале возгорания в рязанской больнице имени Семашко
Замглавы Минздрава России Олег Гриднев не подтвердил, что загорелся аппарат ИВЛ. Причину возгорания в отделении реанимации определят специалисты.

Следователи изъяли электрическую кровать из отделения реанимации рязанской больницы, где произошел пожар. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

Он пояснил, что положение кровати меняется за счет электропривода.

Замглавы Минздрава России Олег Гриднев не подтвердил, что загорелся аппарат ИВЛ. Причину возгорания в отделении реанимации определят специалисты.

Прилуцкий добавил, что все аппараты ИВЛ были новыми, их закупили в конце 2020 года.

Ранее он сообщил, что оборудование проверял Росздравнадзор.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.