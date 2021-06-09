Аппараты ИВЛ, используемые в рязанской больнице имени Семашко, проверял Росздравнадзор

Аппараты были «свежими», они находились на гарантийном периоде. Использовалось оборудование фирмы Boaray.

Аппараты ИВЛ, используемые в рязанской больнице имени Семашко, проверял Росздравнадзор. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

«Все это отслеживается Росздравнадзором и выводится на федеральный сайт. Иначе аппараты не допускаются до использования», — отметил глава ведомства.

Он добавил, что аппараты были «свежими», они находились на гарантийном периоде. Прилуцкий добавил, что использовалось оборудование фирмы Boaray. По его словам, такие аппараты находятся во многих регионах.

«Я бы не стал сейчас конкретно говорить, момент щепетильный. Давайте оставим это до экспертизы», — сказал Прилуцкий.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека. В МЧС назвали возможную причину возгорания, а также причину гибели трех человек.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.