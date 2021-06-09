Пострадавшую на пожаре в Рязани медсестру эвакуируют в Москву

Медсестру с 75 процентами ожогов тела в срочном порядке отправят в центр имени Вишневского

Пострадавшую на пожаре в Рязани медсестру эвакуируют в Москву. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил в среду, 9 июня.

«При возгорании и первичном тушении пожара пострадали две медсестры. Одна получила ожоги первой и второй степени, вторая получила ожоги второй степени. Медсестра с тяжелыми ожогами эвакуируется в Москву, в ожоговый центр имени Вишневского», — отметил губернатор.

Предположительно речь идет о 27-летней Елене Федоровой, которая получила 75% ожогов тела.