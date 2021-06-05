В Касимове стартовали съемки фильма о войне

В Касимове в субботу, 5 июня, стартовали съемки исторического фильма о Великой Отечественной войне. Об этом сообщила на своей странице участница съемочного процесса Анастасия Кринина.

В Касимове в субботу, 5 июня, стартовали съемки исторического фильма о Великой Отечественной войне. Об этом сообщила на своей странице участница съемочного процесса Анастасия Кринина.

По ее словам, в кино снимаются известные актеры. Съемки будут идти до 23 июня.

Для массовых сцен и эпизодических ролей 5 июня проходит кастинг актеров второго плана. Желающих участвовать ждут по адресу Советская, 1а в Центре культурного развития с 18:00 до 20:00.