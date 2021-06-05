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В ЦПКиО развесили кормушки для белок
В ЦПКиО развесили кормушки для белок. В преддверии Всемирного дня окружающей среды представители областного Минспорта вместе с волонтерами прошли по маршруту «Кремлевский».

В преддверии Всемирного дня окружающей среды представители областного Минспорта вместе с волонтерами прошли по маршруту «Кремлевский» и установили кормушки для белок. Об этом сообщается на сайте минспорта в субботу, 5 июня.

Кормушки с логотипом проекта «Сеть активных физкультурных маршрутов» в зимнее время могут использоваться и для птиц. По словам спортивных волонтеров, в парке обитает многочисленная группа белок, но не все знают, как правильно кормить их. Ни в коем случае нельзя кормить белок арахисом, миндалем, фисташками, хлебом, опасны сухари, чипсы и печенье.