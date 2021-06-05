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Автомобилистам рассказали о пяти способах экономии топлива
Российским водителям назвали пять приемов для сэкономить топливо. Советы опубликовал журнал «За рулем».

Российским водителям назвали пять приемов сэкономить топливо. Советы опубликовал журнал «За рулем».

Первый совет — следует избегать установки дополнительных приспособлений, таких как «кенгурятник», защита порогов, поперечные рейлинги на крыше с багажником. Эти устройства тормозят машину, из-за чего двигатель поглощает больше топлива.

Во-вторых, по словам автора, нужно вовремя менять воздушный и топливный фильтры. Особенно важна чистота воздушного фильтра, сопротивление должно быть минимальным. При забитом воздушном и топливном фильтрах эффективность мотора падает, пояснил эксперт.

Третий совет — использовать накат во время движения. Для этого следует проверять давление в шинах, накачивать их до значения, предусмотренного в инструкции по эксплуатации. Нужно своевременно прочищать тормозные механизмы.

Кроме того, экономить топливо помогает отсутствие груза. Любой груз существенен при разгонах. Не стоит возить с собой лишнее, отметил специалист.

Поддержание оптимальной скорости движения также влияет на расход топлива.

«Поддерживайте скорость в районе 90 км/ч на трассе и примерно 70 км/ч в городе (там, где это разрешено). Это самые экономичные режимы движения», — подытожил автор статьи.