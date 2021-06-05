Автомобилистам рассказали о пяти способах экономии топлива

Российским водителям назвали пять приемов для сэкономить топливо. Советы опубликовал журнал «За рулем».

Российским водителям назвали пять приемов сэкономить топливо. Советы опубликовал журнал « За рулем ».

Первый совет — следует избегать установки дополнительных приспособлений, таких как «кенгурятник», защита порогов, поперечные рейлинги на крыше с багажником. Эти устройства тормозят машину, из-за чего двигатель поглощает больше топлива.

Во-вторых, по словам автора, нужно вовремя менять воздушный и топливный фильтры. Особенно важна чистота воздушного фильтра, сопротивление должно быть минимальным. При забитом воздушном и топливном фильтрах эффективность мотора падает, пояснил эксперт.

Третий совет — использовать накат во время движения. Для этого следует проверять давление в шинах, накачивать их до значения, предусмотренного в инструкции по эксплуатации. Нужно своевременно прочищать тормозные механизмы.

Кроме того, экономить топливо помогает отсутствие груза. Любой груз существенен при разгонах. Не стоит возить с собой лишнее, отметил специалист.

Поддержание оптимальной скорости движения также влияет на расход топлива.

«Поддерживайте скорость в районе 90 км/ч на трассе и примерно 70 км/ч в городе (там, где это разрешено). Это самые экономичные режимы движения», — подытожил автор статьи.