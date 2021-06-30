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Владимир Путин рассказал о новой выплате для молодежи
В правительстве обсуждается вопрос введения «Пушкинской карты» — меры социальной поддержки для молодых людей от 14 до 22 лет. На четыре месяца на карту будут начисляться 3 000 рублей на посещение музеев, концертных залов и других учреждений культуры.

В ходе прямой линии в среду, 30 июня, президент сообщил, что с правительством несколько месяцев обсуждается идея введения специальной «Пушкинской карты».

Данная мера социальной поддержки направлена на молодых людей от 14 до 22 лет. По карте можно будет посетить концертные залы, музеи и другие культурные учреждения.

Владимир Путин уточнил, что на карту на четыре месяца будет начисляться 3 000 рублей. Воспользоваться картой молодежь сможет, предположительно, с сентября-декабря 2021 года и в течении 2022 года.

Глава государства пояснил, что многие молодые люди хотели бы приобщиться к культурному наследию, однако не могут финансово себе это позволить. Данный проект поможет им сделать это за счет государства.