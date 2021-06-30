Толкалина поделилась обнаженной фотографией из рязанских полей
«Данный фотографический материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов», — написала артистка в комментарии к фото.
Актриса Любовь Толкалина поделилась обнаженной фотографией, сделанной в рязанских полях. Снимок она опубликовала на
Фото сделано в Савватьме Ермишинского района.
«Данный фотографический материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов», — написала артистка в комментарии к фото. Напомним, Любовь Толкалина — уроженка Рязанской области. Ее родители живут в селе Савватьма Ермишинского района.