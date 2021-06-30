Депутаты рязанской облдумы одобрили законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса

На заседании рязанской облдумы, прошедшем 30 июня, депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект, который предусматривает снижение налоговых ставок для ряда субъектов малого и среднего бизнеса.

На заседании рязанской облдумы, прошедшем 30 июня, депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект, который предусматривает снижение налоговых ставок для ряда субъектов малого и среднего бизнеса. Законопроект был внесен губернатором Рязанской области.

Первый заместитель председателя Рязанской облдумы Дмитрий Хубезов прокомментировал принятие данного законопроекта:

«Фракция „Единая Россия“ обратилась к губернатору с предложением поддержать малый и средний бизнес, тех, кто пострадал из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Губернатор оперативно отреагировал, и был разработан законопроект, который предусматривает меры поддержки. В два раза снижены налоговые ставки для представителей малого и среднего бизнеса, которые работают в сферах, где до сих пор действуют ограничения. Это, прежде всего, сфера туризма, общественного питания, спорта, творчества, санаторно-курортных организаций, музеев, кинотеатров и ряда других отраслей. Это те организации, которые были вынуждены закрыться на какое-то время либо ограничить количество посетителей, соответственно, и прибыль. Эта мера поддержка распространяется и на пострадавшие из-за пандемии социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, в три раза снижается ставка налога для предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения в связи с отменой в 2021 году единого налога на вмененный доход. Это затронет около 8 000 субъектов малого и среднего бизнеса. Это будет существенной мерой поддержки в условиях пандемии», — рассказал журналистам Дмитрий Хубезов.

Закон будет распространять свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.