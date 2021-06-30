Налоговики планируют организовать проверки недобросовестных рестораторов

В январе нынешнего года Федеральная налоговая служба запустила отраслевой проект, направленный на повышение фискальной дисциплины в этой сфере. На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных контрольно-кассовой техники проанализировали деятельность участников сферы общепита.

С начала года в России среди предприятий общественного питания более чем в два раза снизилось количество недобросовестных налогоплательщиков. Об этом РЗН. инфо сообщили источники в ФНС России. В январе нынешнего года Федеральная налоговая служба запустила отраслевой проект, направленный на повышение фискальной дисциплины в этой сфере. На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных контрольно-кассовой техники проанализировали деятельность участников сферы общепита.

В частности, в группу с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и другое. Таким участникам рынка в личные кабинеты налоговики направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении кассовой техники. ​ В результате многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы, и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем в два раза. Представитель ФНС России пояснил, что в рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки тех предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей риска.