На рязанском маршруте №75 начнет действовать льготный проезд

С 1 июля маршрут №75 будет обслуживаться автобусами среднего класса с возможностью оплаты проезда льготной картой «Умка».

На рязанском маршруте №75 начнет действовать льготный проезд. Об этом пишет сайт мэрии.

На маршруте №75 «улица Большая, дом №2-а — Недостоево» закончился срок действия свидетельства. В управлении транспорта провели конкурс на осуществление перевозок на этом маршруте.

С 1 июля маршрут №75 будет обслуживаться автобусами среднего класса с возможностью оплаты проезда льготной картой «Умка».

Также в администрации напомнили, что льготный проезд действует на следующих автобусных маршрутах — №№30, 42, 46, 47, 49, 50, 50-а, 58, 65, 68, 71-б, 75, 77, 77-а, 77-б, 85, 85-а, 88, 95, 99, 99-б, а также во всех автобусных и троллейбусных маршрутах, обслуживаемых МУП «УРТ».