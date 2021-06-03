Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Днем в четверг, 3 июня, на территории Рязанской области ожидаются порывы ветра 12-17 метров в секунду.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Днем в четверг, 3 июня, на территории Рязанской области ожидаются порывы ветра 12-17 метров в секунду.

Об этом сообщает филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Рязанцев просят соблюдать правила безопасности и по возможности ограничить время нахождения на улице.