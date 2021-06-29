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Губернатор Николай Любимов высказался об ограничениях из-за коронавируса
Данные во вторник, 29 июня, привела исполняющая обязанности руководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Акимова на заседании правительства Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым.

В Рязанской области на 34% вырос показатель заболеваемости COVID-19. Такие данные во вторник, 29 июня, привела исполняющая обязанности руководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Акимова на заседании правительства Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым.

Соответствующие показатели взяты за последние две недели. Это связано с увеличением числа заболевших среди рязанцев 18-29 лет и подростков.

«Если ситуация продолжит ухудшаться, то нам скорее всего тоже придется усиливать ограничительные меры. Необходимо ответственное поведение со стороны буквально каждого жителя региона. На сегодня вакцинация — один единственно эффективный способ остановить дальнейшее распространение инфекции. Подчеркиваю, сейчас принимаемые меры носят не обязательный, а рекомендательный характер. Мы рассчитываем исключительно на здравый смысл людей и адекватное осознание складывающейся обстановки», — прокомментировал глава региона Николай Любимов.