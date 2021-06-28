В Рязани на улице Островского столкнулись две легковушки

Подробности инцидента сообщили пользователи социальных сетях.

В Рязани на Островского столкнулись две легковушки. Соответствующие кадры в понедельник, 28 июня, опубликовали очевидцы в группе «ДТП|Аварии|Рязань».

Инцидент произошел на пересечении с улицей Высоковольтной. По словам пользователей, столкнулась «Нива» и «ВАЗ 2104».

Информации о пострадавших нет.

Пользователи сообщили, что на момент аварии было затруднено движение. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» в настоящее время дороги свободны.