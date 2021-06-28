В Рязани на улице Островского столкнулись две легковушки
Подробности инцидента сообщили пользователи социальных сетях.
В Рязани на Островского столкнулись две легковушки. Соответствующие кадры в понедельник, 28 июня,
Инцидент произошел на пересечении с улицей Высоковольтной. По словам пользователей, столкнулась «Нива» и «ВАЗ 2104».
Информации о пострадавших нет.
Пользователи сообщили, что на момент аварии было затруднено движение. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» в настоящее время дороги свободны.