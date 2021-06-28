В Рязанской области разыскивают 37-летнего мужчину

Долг мужчины по алиментам составил более миллиона рублей. Он не выплачивает 16-летней дочери 719 565 рублей и 302 259 рублей — сыну 2017 года рождения.

В Рязанской области разыскивают Виктора Викторовича Маслова 1984 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Долг мужчины по алиментам составил более миллиона рублей. Он не выплачивает 16-летней дочери 719 565 рублей и 302 259 рублей — сыну 2017 года рождения.

Мужчину не смогли найти по месту жительства в селе Восход Кадомского района, на связь с приставами он не выходит. Его объявили в розыск.